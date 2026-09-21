Çağla Şikel, kendinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı!

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Erinç Ulutürk ile ilişkisini sonlandırmasının ardından hayatına yeni bir yön vererek başladığı yeni beraberliğiyle magazin basınının odağında kalmayı sürdürüyor.

Son olarak objektiflere yansıyan çift bakın nasıl yakalandı...