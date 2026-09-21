Çağla Şikel, kendinden 13 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı!
Çeşme'deki dinlencesini sonlandırarak İstanbul'a gelen Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca, Arnavutköy'de bir mekanın çıkışında kameralara yansıdı; bir süredir devam eden birliktelikleriyle ilgili basın mensuplarının yönelttiği soruları kısa bir yanıtla geçiştirdiler.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Erinç Ulutürk ile ilişkisini sonlandırmasının ardından hayatına yeni bir yön vererek başladığı yeni beraberliğiyle magazin basınının odağında kalmayı sürdürüyor.
Son olarak objektiflere yansıyan çift bakın nasıl yakalandı...
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şıkel, yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile ilk olarak Çeşme tatilinde kameralara yansımıştı.
Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren ve beraberlikleriyle dikkat çeken çift, tatil dönemini noktalayarak İstanbul'a geri döndü.
Şehre döner dönmez soluğu Arnavutköy'de alan ikili, önceki akşam bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında kendilerini bekleyen basın mensupları ile karşılaşan çift, ilişkilerine yönelik sorular karşısında samimi bir tavır sergiledi.
Yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan ikili, "Her şey çok yolunda, teşekkür ederiz" açıklamasını yapmakla yetinerek alandan ayrıldı.