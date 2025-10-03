Çağla Şikel kahvaltı tabağını paylaştı! Yediği şeyleri görenler şoka girdi
Çağla Şikel, kahvaltıda yediği yiyeceklerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kahvaltı tabağını gören takipçileri ise o paylaşıma yorum yağdırdı. Şikel'in o paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Çağla Şikel, her yaptığıyla gündem olan isimler arasında yer alıyor. Şikel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Takipçileriyle kahvaltı tabağını paylaşan Şikel'e yorum yağdı.
Ünlü olduğu gündem beri kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan iki çocuk annesi ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ünlü isim, kusursuz fiziği ve beslenme düzeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.
AKŞAM YEMEĞİ TURP
Daha önceki yayınladığı karelerle de yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, kahvaltıda yediği kuruyemişler ve akşam yemeğinde yediği turp ile adından söz ettirmişti.