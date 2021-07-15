Çağla Şıkel Kaan Yıldırım aşkını inkar etti.! Hadise gibi 'maskeli' fotoğrafla kendini ele verdi
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'ın kısa bir süre sonra Çağla Şıkel ile birlikte olmaya başladığı iddialar magazin kulislerini hareketlendirmişti. Çağla Şıkel ısrarla reddederken, paylaştğı bir fotoğrafla farkında olmadan inkar ettiği aşkı belgelemiş oldu.
"Kaan Yıldırım ile birlikte değiliz, bir şey olursa söylerim" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı... Şikel'in Hadise'nin yaptığı gibi, Kaan Yıldırım'ın ürettiği maskelerden takması, aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşen ünlü manken Çağla Şıkel, iddiaları yalanlamıştı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" diyerek Yıldırım'la aşk yaşamadığını belirtti ancak son paylaşımında dikkat çeken bir detay yer aldı. Taktığı maske, daha önce Hadise'nin de sıklıkla reklamını yaptığı Kaan Yıldırım'a ait maske markasının ürünüydü.
Çağla Şıkel'in Instagram'dan hikaye olarak paylaştığı bu fotoğrafta kullandığı maske kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve bazı magazin sayfaları tarafından da paylaşıldı.
Şıkel'in maskeli fotoğrafının altına 'Hani aşk yoktu, bu ne şimdi' , 'Yakayı ele verdin ÇAğla' gibi yorumlar yapıldı.