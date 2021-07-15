Çağla Şıkel Kaan Yıldırım aşkını inkar etti.! Hadise gibi 'maskeli' fotoğrafla kendini ele verdi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşen ünlü manken Çağla Şıkel, iddiaları yalanlamıştı. Şıkel, "Hayatımda biri olursa ben size söylerim" diyerek Yıldırım'la aşk yaşamadığını belirtti ancak son paylaşımında dikkat çeken bir detay yer aldı. Taktığı maske, daha önce Hadise'nin de sıklıkla reklamını yaptığı Kaan Yıldırım'a ait maske markasının ürünüydü.