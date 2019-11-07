Çağla Şıkel gelişmesini Alişan duyurdu sağlık durumu hakkında son açıklama geldi

Çağla Şıkel'le önceden çekilmiş bir kısa videosunu paylaşan Alişan, sosyal medya hesabından her şeyin normale döndüğünü söyledi. Alişan, paylaşımında "Canım gudumla... Çok şükür her şey normale dönüyor. Allah seni çocuklarına, ailene, sevdiklerine bağışlasın gudum. Bir daha hastanede görmek istemiyorum seni" ifadelerine yer verdi.