Çağla Şıkel gelişmesini Alişan duyurdu sağlık durumu hakkında son açıklama geldi
Çağla Şıkel'in hastaneye kaldırılmasının ortaya çıkmasının ardından Alişan'dan yakın arkadaşı ile ilgili bir paylaşım geldi.
Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı yaklaşık bir haftadır hastanede yattığı öğrenilen Çağla Şıkel, sevenlerini korkutmuştu. Ablasından açıklama geldikten sonra sevenlerinin içini rahatlatan bir yazı paylaşan Şıkel hakkında Alişan da bir paylaşım yaptı.
Çağla Şıkel'le önceden çekilmiş bir kısa videosunu paylaşan Alişan, sosyal medya hesabından her şeyin normale döndüğünü söyledi. Alişan, paylaşımında "Canım gudumla... Çok şükür her şey normale dönüyor. Allah seni çocuklarına, ailene, sevdiklerine bağışlasın gudum. Bir daha hastanede görmek istemiyorum seni" ifadelerine yer verdi.
Peki Çağla Şıkel'e ne olmuştu?
Çağla Şıkel hakkında önceki gün hastaneye kaldırıldığı ve yatarak tedavisinin hala devam ettiği haberi gündemi sarsmıştı. Ünlü ismin ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor"