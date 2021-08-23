Çağla Şıkel frikik kurbanı... Göğüs dekoltesi fazla açıldı fark etmeyince olan oldu!
Ünlü sunucu ve güzel fiziği ile yıllara meydan okuyan eski manken Çağla Şıkel, göğüs dekoltesinin azizliğine uğradı. İç çamaşırı giymediği derin bir göğüs dekolteli elbise ile kameraların karşısına geçen Şıkel'in göğsü açıldı ancak Şıkel çekim esnasında fark edemedi...
Çağla Şıkel, derin göğüs dekoltesinde iç çamaşırı kullanmayınca olanlar oldu... Süper mini elbisesiyle yaşının çok gerisinde fiziğiyle dikkat çeken Şıkel, objektif karşısına geçti ancak dekoltesi başına dert oldu. 42 yaşındaki Şıkel, göğsünün açıldığını fark etmediği videoyu paylaştı ancak göğsünün göründüğü detayını fark ettiği anda videoyu kaldırsa da olan oldu...
Çağla Şıkel'in göğüs frikiği sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İç çamaşırsız süper minisiyle objektif karşısına geçen ünlü mankenin dekoltesi başına dert oldu..
Instagram'dan videoyu paylaştı, fark edince sildi ama...
Bir markanın çekimi için kameralara poz veren Çağla Şıkel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda verdiği frikiği fark etmeyince sosyal medya gündeminde kısa sürede gündem oldu..
Şıkel'in daha önce de canlı yayında başına 'göğüs frikiği' kazası gelmişti.