Çağla Şıkel frikik kurbanı... Göğüs dekoltesi fazla açıldı fark etmeyince olan oldu!

Çağla Şıkel, derin göğüs dekoltesinde iç çamaşırı kullanmayınca olanlar oldu... Süper mini elbisesiyle yaşının çok gerisinde fiziğiyle dikkat çeken Şıkel, objektif karşısına geçti ancak dekoltesi başına dert oldu. 42 yaşındaki Şıkel, göğsünün açıldığını fark etmediği videoyu paylaştı ancak göğsünün göründüğü detayını fark ettiği anda videoyu kaldırsa da olan oldu...



