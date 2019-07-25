Çağla Şıkel fit vücuduyla kendisine hayran bıraktırdı! Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor
Ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün Çeşme'de görüntülendi. 40 Yaşındaki güzel manken kusursuz fiziğiyiyle dikkatleri üzerine çekti.
Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel, yaz sezonunda Çeşme'de yorgunluk atıyor. Yaşına rağmen fit fiziğiyle mayolu görüntülenen Şıkel, sahilde tüm bakışları üzerine topladı.
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40 yaşında ve iki çocuk annesi olan ünlü manken güzelliği ve kusursuz fiziği ile görenleri büyülüyor. Fit vücudunu düzenli spora ve sağlıklı yaşamla destekleyen Şikel, görüntülenmekten kaçmıyor.
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Çeşme tatili hız kesmeden devam eden Şikel düzgün fiziğiyle plaja damga vurdu. Bol bol denize girip güneşlenen ünlü mankeni görenler, gözlerini alamadı.
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Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran ünlü model, denizden çıkar çıkmaz duşunu alarak şezlonguna geçti.
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