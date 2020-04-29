Çağla Şıkel duyulmasını istemese de basına sızdı 51 çocuk için bakın ne yapmış
Çağla Şıkel'in duyulmasını istemediği haberi ortak çalıştığı şirket duyurdu. Şıkel, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Koronavirüs salgını sebebiyle evde çocuklarıyla beraber karantina altında olan Çağla Şıkel, annesi için evinden çıktığı esnada basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Şıkel, Ulus'ta elinde çiçeklerle görüntülendi.
Gazetecilerle sohbet eden Şıkel, evde karantina günlerinin nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı:
''Koronavirüsten dolayı çocuklarımla uzun zamandır evdeyim. Annem çiçekleri çok sevdiği için bu çiçekleri ona aldım. Çocuklarım anneannelerini çok özledi. Annem de çocukları çok özledi. Hatta annem 'Çocukları bahçeye kadar getir, göreyim. Çok özledim' dedi.''
23 Nisan'da kanser tedavisi gören 51 çocuğa yardım yaptığına dair haberleri basına sızan Şıkel, bu haberin duyulmasını istemediğini fakat şirket tarafından duyurulduğunu ise şöyle anlattı:
''Ben bu haberin duyulmasını istememiştim. İlgili şirket bunu haber yapmış. Ben yardımlarımı yıllardır zaten yapıyorum. Ülkemizin içinde olduğu bu durum da inşallah en kısa zamanda düzelecek.''