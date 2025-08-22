BIST 11.332
Çağla Şikel çark etti! Şiddet göstermesini eleştirmişti ama aynı projede yer alacak

Çağla Şıkel, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında görülen şiddet davasıyla ilgili "Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz” diyerek Bulutsuz'a destek vermişti. Şıkel 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven ile aynı tiyatro oyununda başrol olacağını açıkladı.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel de daha önce yaptığı bir açıklamada "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. 

Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Kadına, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. 

Bunun için de adalet istiyoruz" diyerek Deniz Bulutsuz'a destek vermişti.

