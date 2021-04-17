Çağla Özavcı: 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra ise Acı Aşk dizisinde rol almıştır.