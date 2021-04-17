Çağla Özavcı final öncesi Çukur'a geldi Sen Anlat Karadeniz'de oynuyordu
Show TV'nin fenomen dizisine final öncesi bomba bir transfer gerçekleşti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı Çağla Özavcı Çukur'a geldi.
Önümüzdeki ay Show TV ekranlarına veda etmesi beklenen, 4 sezon boyunca izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisinde finale az kala oyuncu hareketliliği yaşandı. Ay Yapım imzalı Çukur, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.
Daha önce Sen Anlat Karadeniz, Acı Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Çağla Özavcı, iddialı dizinin kadrosuna katıldı.
Final öncesi dizi ekibinin içinde yer alan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, iddialı dizide 'İsmet' karakterine hayat verecek.
Çağla Özavcı: 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra ise Acı Aşk dizisinde rol almıştır.