"Çağla ile aynı çocukların anne babasıyız" diyen Emre Altuğ çok özel açıklamalara imza attı
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu olarak da ekranlarda olan, son olarak ekranlarda yer alan "Güldür güldür show" da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınladığı " Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Altuğ, kendisi ile bilinmeyenleri, özel hayatını, eski eşi Çağla Şikel ile olan iletişimini sevenleri için anlattı..
Son olarak ekranlarda yer alan "Güldür güldür show" ile izleyici karşısına çıkan, şarkıcı kimliği ile de tanınan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın youtube da yayınladığı " Dur bi dinle" programına konuk oldu. Altuğ, özel hayatını, eski eşi Çağla Şikel ile olan iletişimini, kendisi hakkında bilinmeyenleri programda anlattı..
Kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı
Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, boşanmalarının ardından eski eşi Çağla Şikel ile olan ilişkisinin nasıl olduğunu anlattı.
"Dur bi dinle" programına konuk oldu
Son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.
Hep sınıfta kalarak okumuş
Hakkında bilinmeyenleri anlatan Altuğ, lisenin ilk yıllarından itibaren tiyatro ve müzik ile uğraştığını bu sebeple derslerine yoğunlaşamadığı için hep sınıfta kalarak okuduğunu anlattı.