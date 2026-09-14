Çağla Boz'dan dikkat çeken gelişme! Meğer Sefo ile çoktan...

SEFO'DAN EVLİLİK TEKLİFİ AÇIKLAMASI

Evlilik kararı aldıkları ileri sürülen ikili, önceki akşam görüntülendi. Araç içinde 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan Sefo, evlilik teklifinin gerçek olmadığını söyledi. Teklifin gerçek olmadığını belirten Sefo, "Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Havai fişekler patlayınca biz şaka yaptık Demet Akalın da öyle bir video çekti. Öyle anlaşıldı, haklısınız. Olabilir, evlenmek güzel bir şey ama şu an için erken" dedi.