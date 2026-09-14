Çağla Boz'dan dikkat çeken gelişme! Meğer Sefo ile çoktan...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz hakkında dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı. Bir süredir rapçi Sefo ile aşk yaşayan Boz'un ilişki durumu da gündeme geldi.
Oyuncu Çağla Boz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden Boz'un özel hayatında da dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
Bir süredir aşk yaşadığı rapçi Sefo ile Boz'un üç gün önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bir süredir rapçi Sefo ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Çağla Boz, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Boz'un özel hayatından da aradığı mutluluğu bulamadığı ve ünlü rapçi ile ayrıldığı ortaya çıktı.
"Isabelle" ve "İmparator" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan rapçi Sefo, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Çağla Boz ile Sefo yollarını ayırdı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ÇAĞLA BOZ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, E.E. ile Ü.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
İLİŞKİLERİNİ İNKAR ETMİŞTİ
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla adından söz ettiren Sefo ile Çağla Boz'un bir süredir birlikte olduğu iddia edilmişti. Sefo ile Çağla Boz'un aşk yaşadığı iddiaları ilk ortaya çıktığında ikili inkar etmişti.
"SADECE ARKADAŞIZ"
Çağla Boz, "Birbirimizi tanıma sürecindeyiz" ifadelerini kullanırken, Sefo ise "Sadece arkadaşız" demişti.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
İddiaların ardından Bodrum'da birlikte görüntülenen ünlü çift, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne sermişti. Romantik kareleriyle sık sık gündeme gelen ikilinin evlilik kararı aldığı ileri sürüldü.
EVLİLİK TEKLİFİ Mİ ETTİ?
Çift önceki akşam Demet Akalın ve Okan Kurt ile buluştu. Ünlü isimler deniz manzaralı bir restoranda eğlendi. Deniz manzarasına karşı gerçekleşen romantik organizasyonda Sefo, sevgilisine yüzüğü takarak evlilik teklif etti. Teklifle birlikte ortamda patlayan havai fişekler dikkat çekti. Romantik bir akşam yemeğinde gerçekleşen teklif sonrası ikilinin mutluluğu dikkat çekti. Romantik bir akşam yemeğinde gerçekleşen teklif sonrası ikilinin mutluluğu dikkat çekti.
SEFO'DAN EVLİLİK TEKLİFİ AÇIKLAMASI
Evlilik kararı aldıkları ileri sürülen ikili, önceki akşam görüntülendi. Araç içinde 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan Sefo, evlilik teklifinin gerçek olmadığını söyledi. Teklifin gerçek olmadığını belirten Sefo, "Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Havai fişekler patlayınca biz şaka yaptık Demet Akalın da öyle bir video çekti. Öyle anlaşıldı, haklısınız. Olabilir, evlenmek güzel bir şey ama şu an için erken" dedi.
Evlilik kararı aldıkları ileri sürülen ikili, önceki akşam görüntülendi. Araç içinde 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan Sefo, evlilik teklifinin gerçek olmadığını söyledi. Teklifin gerçek olmadığını belirten Sefo, "Öyle bir şey yok, şaka yaptık. Şu an için çok erken. Havai fişekler patlayınca biz şaka yaptık Demet Akalın da öyle bir video çekti. Öyle anlaşıldı, haklısınız. Olabilir, evlenmek güzel bir şey ama şu an için erken" dedi.
YOLLARINI AYIRDILAR
Mutlu beraberlikleri devam eden ikiliden gelen son haber çiftin sevenlerini üzdü. 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili ayrıldı. Çiftin üç gün önce yollarını ayırdığı öğrenildi.
TAKİPLEŞMEYE DEVAM EDİYORLAR
Konu hakkında Boz ile Sefo cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü.