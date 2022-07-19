Çağla Alara'nın İstanbul'daki esrarengiz ölümü! Erkek arkadaşı ambulans çağırıp kaçtı
HATAY'dan arkadaşıyla birlikte İstanbul'a bayram tatiline gelen 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Onu hastaneye getirdikten sonra öldüğünü öğrenen arkadaşı Mehmet Ö.B. ise ortadan kayboldu.
Hatay İskenderun'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bir erkek arkadaşı ile bayram tatilinde İstanbul'a gezmeye geldi. Arkadaşı Mehmet Ö.B. ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip akşamları da eğlence mekanlarına gitti.
İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi.
Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.
Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından hemen harekete geçip Çağla'nın parkta baygınlık geçirdiği yerde incelemelerde bulundu. Aynı zaman da hastaneden çıkıp ortadan kaybolan Mehmet Ö.B.'yi de aramaya başladı.