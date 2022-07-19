Çağla Alara'nın İstanbul'daki esrarengiz ölümü! Erkek arkadaşı ambulans çağırıp kaçtı

Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.