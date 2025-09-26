Çağatay'a ne oldu? Somer Şef önüne çıkmasa Mehmet Şef'e dalacaktı kovulursa...

TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Çağatay bombası patladı. Çağatay Doğanay ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında öyle anlar yaşandı ki stüdyoda az daha 'yumruklu' saldırı olacaktı. Masterchef'te şimdi herkes Çağatay'ın yarışmadan kovulup kovulmayacağını merak ediyor. Somer Şef'in duyurusuna göre şefler kararı saldırı girişimine maruz kalan Mehmet Yalçınkaya'ya bıraktı. Mehmet Şef bu akşam Çağatay ile ilgili son kararını açıklayacak. Tahminler, Çağatay ile bir süredir didişen Mehmet Şef'in onu yarışmada tutabileceği yönünde. İzleyici ise Çağatay'a hak vermese de son dönemde Mehmet Şef'in yarışmacının üzerine çok gittiği ve onu patlama noktasına getirdiği düşüncesinde.