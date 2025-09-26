Çağatay'a ne oldu? Somer Şef önüne çıkmasa Mehmet Şef'e dalacaktı kovulursa...
Masterchef Türkiye'de Çağatay krizi yaşanıyor. Çağatay'ın Mehmet Şef'in üstüne yürümesi sonrasında Masterchef'ten kovulması gündeme geldi. Kararı bugün Mehmet Yalçınkaya verecek. Tahminler Çağatay'ı bir nevi kışkırtan Mehmet Şef'in onu yarışmada tutacağı yönünde. Bu akşam Mehmet Şef Çağatay hakkındaki kararını açıklayacak.
TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Çağatay bombası patladı. Çağatay Doğanay ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında öyle anlar yaşandı ki stüdyoda az daha 'yumruklu' saldırı olacaktı. Masterchef'te şimdi herkes Çağatay'ın yarışmadan kovulup kovulmayacağını merak ediyor. Somer Şef'in duyurusuna göre şefler kararı saldırı girişimine maruz kalan Mehmet Yalçınkaya'ya bıraktı. Mehmet Şef bu akşam Çağatay ile ilgili son kararını açıklayacak. Tahminler, Çağatay ile bir süredir didişen Mehmet Şef'in onu yarışmada tutabileceği yönünde. İzleyici ise Çağatay'a hak vermese de son dönemde Mehmet Şef'in yarışmacının üzerine çok gittiği ve onu patlama noktasına getirdiği düşüncesinde.
27 yaşında olan Çağatay Doğanoğlu'nın yıldızı jüri üyelerinden Mehmet Şef ile hiç barışmadı. Zaman zaman Mehmet Şef'in psikolojik şiddetine maruz kalan Çağatay da film, Masterchef yarışmasının son bölümünde koptu.
SKANDAL ANLAR
Masterchef izleyicisini şoke eden olaylar, dokunulmazlık kararının açıklanması sırasında yaşandı. Şefler Nisa ile konuşurken, Çağatay yukardaki arkadaşları ile diyaloğa girdi. Bunu farkeden Mehmet Şef 'Çağatay' diye öyle bir bağırdı ki stüdyo bir anda buz kesti.
Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın bağırması ile irkildi. Çağatay ise sus pus oldu. Mehmet Şef ise durmadı ve 'Çık dışarı' diye bağırdı. Çağatay gitmedi ama Şef bir kez daha 'çık dışarı' dedi.