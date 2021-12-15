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Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bir hayli kilo aldığı gözlenen Ulusoy'a sosyal medyada ‘İbrahim Büyükak sandım' yorumları yapıldı.

Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Uzun süredir ekranlarda olmayan, şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çağatay Ulusoy bu fit halinden eser kalmadı. Son dönemde çok kilo alan yakışıklı oyuncuya sosyal medyada 'Bu hal ne' yorumları yağdı. Fazla kilolarıyla ilgili esprili paylaşımlara da konu olan Ulusoy'un son hali ise ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'a benzetildi. 

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Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Görenler tanıyamadı!

Uzun süredir televizyon dizilerinde görülmeyen yakışıklı oyuncunun son halini ise Survivor All Star kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan paylaştı. Yarışma için sıkı çalışmalara devam eden Çağan Atakan Arslan'ın Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafını yayınlamasıyla beraber, yakışıklı oyuncu Ulusoy'a eleştiri yorumları yağdı. 

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Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Fotoğrafta en dikkat çeken detay Ulusoy'un aldığı kilolar oldu. 

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Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

 İbrahim Büyükak'a benzettiler

Genç oyuncunun son halini görenler, sempatik oyuncu İbrahim Büyükak'a benzetti.

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