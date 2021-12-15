Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı! Kilo aldı İbrahim Büyükak'a benzetildi

Uzun süredir ekranlarda olmayan, şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çağatay Ulusoy bu fit halinden eser kalmadı. Son dönemde çok kilo alan yakışıklı oyuncuya sosyal medyada 'Bu hal ne' yorumları yağdı. Fazla kilolarıyla ilgili esprili paylaşımlara da konu olan Ulusoy'un son hali ise ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'a benzetildi.