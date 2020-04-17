Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'a demediklerini bırakmadılar

Çağatay Ulusoy ile uzun bir süredir bir küs bir barışık ilişki yaşayan Duygu Sarışın, sevgilisiyle karantina günlerini beraber geçiriyor. Instagram hesabından ise paylaşımlarını yalnız yapıyor. Sarışın, son olarak yine kendisine ait bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı.