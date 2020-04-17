Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'a demediklerini bırakmadılar
Çağatay Ulusoy'la uzun bir süredir beraberlik yaşan Duygu Sarışın Instagram hesabına yeni bir fotoğraf koydu ve neye uğradığını şaşırdı. Sarışın'a birçok hakaret içerikli yorum geldi.
Çağatay Ulusoy ile uzun bir süredir bir küs bir barışık ilişki yaşayan Duygu Sarışın, sevgilisiyle karantina günlerini beraber geçiriyor. Instagram hesabından ise paylaşımlarını yalnız yapıyor. Sarışın, son olarak yine kendisine ait bir fotoğrafı Instagram'da paylaştı.
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Duygu Sarışın, fotoğrafını paylaşır paylaşmaz neye uğradığını şaşırdı. Çağatay Ulusoy'un fanları bir anda fotoğrafın altına hakaretler yağdırmaya başladı.
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Duygu Sarışın, yorumlara ne yanıt verdi, ne de yazılanları sildi. Sarışın, duruma oldukça tepkisiz kaldı.
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33 yaşındaki oyuncunun kariyerine kadar dil uzatan bazı fanlar, Duygu Sarışın'ın açtığı sahte hesaplarla Çağatay Ulusoy üzerinden reklam yaptığını iddia etti.
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