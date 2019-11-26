Çağatay Ulusoy'un partneri Yeni Gelin dizisi Bella'sı Jessica May oldu
Çağatay Ulusoy'a kilo almasının nedeni olan Koca Yusuf filminde kimin eşlik edeceği belli oldu. Yeni Gelin dizisinin Bella'sı Jessica May ile beraber rol alacak.
Geçtiğimiz haftalarda aldığı kilolarla hayranlarını şoke eden Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi yeni canlandıracağı karakter Koca Yusuf olduğu ortaya çıkmıştı. Efsane güreşçi Koca Yusuf'u canlandıracak olan Ulusoy'un partneri de belli oldu.
Yapımcılığını İhsan Karademir'in, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği "Koca Yusuf'ta Ulusoy'a Jessica May eşlik edecek.
Çağatay Ulusoy filmde dünyaya ‘Deliormanlı Türk güreşçi’ olarak nam salan Koca Yusuf’u canlandırırken Jessica May de 'Erika' rolüyle ona eşlik edecek. Filmin çekimlerine mart ayında başlanması planlanıyor.
Öte yandan Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisindeki fit görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bıraktıran Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kilolu fotoğrafları herkesi şaşkınlığa uğratmış, hayranları Ulusoy'u topa tutmuştu.