Çağatay Ulusoy'un partneri Yeni Gelin dizisi Bella'sı Jessica May oldu

Geçtiğimiz haftalarda aldığı kilolarla hayranlarını şoke eden Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi yeni canlandıracağı karakter Koca Yusuf olduğu ortaya çıkmıştı. Efsane güreşçi Koca Yusuf'u canlandıracak olan Ulusoy'un partneri de belli oldu.