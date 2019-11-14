Çağatay Ulusoy'un neden kilo aldığı ortaya çıktı yönetmen koltuğuna da oturacak
Geçtiğimiz günlerde aldığı kilolarla sosyal medyada gündem olan Çağatay Ulusoy'un kilolarının nedeni ortaya çıktı.
Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisindeki fit görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bıraktıran Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kilolu fotoğrafları herkesi şaşkınlığa uğratmış, hayranları Ulusoy'u topa tutmuştu.
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Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni halini beğenmeyen hayranları, "Bir an önce kilo vermelisin" yorumunda bulunmuştu ki kilolarının nedeni ortaya çıktı.
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Yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Ulusoy, yeni filminin hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenecek ve Ulusoy, efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracak.
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Ulusoy'un hayat vereceği Koca Yusuf karakteri, 1.80 boyunda ve 110 kilo olduğu için oyuncunun böyle bir değişim geçirdiği öğrenildi.
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