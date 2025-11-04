Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay'dan Eşref Rüya'ya set ziyareti! Karizma genetik...
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya her bölümüyle izleyenleri ekrana bağlamayı başarıyor. Dizide 'Eşref' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ise karizmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ulusoy'un kardeşi Atalay, geçtiğimiz gün abisini sette ziyarete gitti. Çağatay Ulusoy paylaştı, herkes 'karizma genetik' yorumunu yaptı. Bakın nasıl da benziyorlar...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında ilk sıralarda yer alan Eşref Rüya, her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ise gösterdikleri oyunculuk performansları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her yaptıklarıyla çok konuşulan ikiliden Çağatay Ulusoy'un kardeşi seti ziyaret etti. Ulusoy, kardeşiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı, gören herkes bayıldı. İşte o kare...
Adını Feriha Koydum, Medcezir, İçerde, Gaddar ve Eşref Rüya gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor.
Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de kardeşi Atalay Ulusoy ile gündeme geldi.
Atalay Ulusoy, abisini sette ziyaret ederek birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.