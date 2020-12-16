Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar ve Recep İvedik'te figüran olduğu görüntüler olay oldu
Rol aldığı dizilerle dünya yıldızına dönüşen Çağatay Ulusoy'un Arka Sokaklar ve Recep İvedik'te figüran olarak rol aldığı görüntüler sosyal medyada olay oldu.
Son dönemin yükselişi durdurulamayan oyuncuları arasında gösterilen Çağatay Ulusoy Adını Feriha Koydum dizisiyle tanımış olsa da asıl çıkışını Medcezir dizisindeki Yaman karakteriyle yapmıştı.
Türk dizi ve sinema sektörünün önemli oyuncularından biri haline gelen Çağatay Ulusoy sektöre figüran olarak başladığının görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada olay oldu.
Best Model of Turkey yarışmasındaki başarısıyla ses getirmiş olsa da Çağatay Ulusoy birçok dizide figüran olarak rol alması bugünlere gelmesini sağladı.
Türkiye'nin gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin ilk filmlerinden birinde arkada görünen genç figüran aslında Çağatay Ulusoy.