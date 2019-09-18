Çağatay Ulusoy'la aşk yaşayan Duygu Sarışın'a 'aşk zammı' bakın ne kadar kazanacak

Aynı dizide yer alarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy çiftinin ilişkileri bir dargın bir barışık ilerlerken Sarışın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile her şeyin çok güzel gittiğini dile getirmiş, Ulusoy ile olan aşkının tam gaz devam ettiğini söylemişti.