Çağatay Ulusoy'la aşk yaşayan Duygu Sarışın'a 'aşk zammı' bakın ne kadar kazanacak
Geçtiğimiz gün Çağatay Ulusoy ile ilişkisinin tam gaz devam ettiğini söyleyen Duygu Sarışın'a 'aşk zammı' geldi.
Aynı dizide yer alarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy çiftinin ilişkileri bir dargın bir barışık ilerlerken Sarışın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile her şeyin çok güzel gittiğini dile getirmiş, Ulusoy ile olan aşkının tam gaz devam ettiğini söylemişti.
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan Duygu Sarışın, kulislerde konuşulana göre, geçtiğimiz yıl bölüm başına 10 bin TL kazanırken bu sene 'aşk zammı' vurmuş ve bölüm başına 30 bin TL talep etmeye başlamış.
İki senedir beraber olduğu Çağatay Ulusoy ile bir dargın bir barışık devam eden aşklarıyla gündeme gelen Duygu Sarışın'ın bu aşk popülaritesini arttırmış.
İddialara göre, Duygu Sarışın'ın bölüm başına artan ücretinin sebebi, Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşk. İddialar bu yönde olunca gelen yorumlar ise "Duygu'ya Çağatay zammı" şeklinde oldu.