Çağatay Ulusoy'dan tarihi hazırlık! Barbaros Hayrettin Paşa'yı satır satır okuyor

Netflix'in ilk Türkiye ortak yapımı Hakan Muhafiz (The Protector) dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, İçerde dizisinden sonra televizyona dönmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır masa başı çalışmaları devam eden büyük prodüksiyonlu bir dönem projesi olan Barbaros'ta rol almak için Es Film ile prensipte anlaşmaya vardı.