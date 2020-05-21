Çağatay Ulusoy'dan tarihi hazırlık! Barbaros Hayrettin Paşa'yı satır satır okuyor
TRT ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak Barbaros Hayrettin Paşa hikayesini anlatacak olan Çağatay Ulusoy, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu.
Uzun bir aradan sonra TV ekranlarına dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, karantina günlerini fırsata çevirdi. Başarılı oyuncunun, yeni sezonda izleyiciyi Barbaros Hayrettin Paşa dizisiyle selamlayacağı geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti. Ulusoy, evine kapandığı bu günlerde kendisini tarihin tozlu yapraklarına kaptırdı.
TRT'nin yeni projesi olan Osmanlı'nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan Ulusoy, rolünü hakkıyla oynayabilmek için evinde tarih kitaplarını satır satır okumaya başladı. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi.
Netflix'in ilk Türkiye ortak yapımı Hakan Muhafiz (The Protector) dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, İçerde dizisinden sonra televizyona dönmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır masa başı çalışmaları devam eden büyük prodüksiyonlu bir dönem projesi olan Barbaros'ta rol almak için Es Film ile prensipte anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz günlerde ünlü ismin sevgilisi Duygu Sarışın'da kameralara yakalandı ve sevgilisinin mutfakta başarılı olduğunu söylemişti.