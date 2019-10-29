Çağatay Ulusoy'dan kariyerinde bir ilk! Yeni işi hayranlarını şaşırtacak
Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız dizisiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy, daha önce yapmadığı bir iş için harekete geçti.
Ağustos ayında saçlarını kazıttığı bu pozu paylaşan Çağatay Ulusoy, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak genç oyuncunun sessizliğinin sebebi belli oldu. Ulusoy, söylentiler doğruysa yeni projesinde yönetmen koltuğuna oturmayı planlıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulusoy, bu kez yönetmen olarak bir sinema filmine hazırlanıyor. Hatta oyuncunun İçerde dizisinde beraber oynadığı Nebil Sayın'a da rol teklif ettiği konuşuluyor.
Dubai'de ödül almıştı: Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Dubai'deki Louvre Abu Dhabi Müzesi'nde gerçekleşen GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni'nde 'Televizyon Starı' ödülünün sahibi olmuştu.
Peki Çağatay Ulusoy kimdir?
Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.