Çağatay Ulusoy'a dudak uçuklatan teklif! Burak Özçivit'e de teklif edilmişti

Peki, Çağatay Ulusoy kimdir?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.