Çağatay Ulusoy'a dudak uçuklatan teklif! Burak Özçivit'e de teklif edilmişti
Çağatay Ulusoy'a kadınlarla yemek yemesi için olay bir teklif yapıldı.
Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, geçtiğimiz sene Kuveyt'te özel bir yemeğe katılmış, ülkenin 80 zengin kadınıyla beraber yemek yemişti. Özçivit'in bu etkinliği çok rağbet görünce 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bu kez Katar'da 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti.
Burak Özçivit, kadınlarla beraber yediği yemeklerden rekor ücretler kazanmıştı. Şimdilerde ise benzer bir teklifin Çağatay Ulusoy'a yapıldığı konuşuluyor hem de rekor bir ücrete.
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli magazin programının haberine göre Netflix'te yayınlanan 'Hakan Muhafız' ile dünyaya açılan Ulusoy'a 14 Şubat'ta zengin kadınlarla yemek yemesi karşılığında 2 milyon TL teklif edildi.
Peki, Çağatay Ulusoy kimdir?
Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990, İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 2011 yılında yapılan Best Model yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim gördü ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı.