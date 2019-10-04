Çağatay Ulusoy'a dudak uçuklatan teklif! Burak Özçivit'e de teklif edilmişti

Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, geçtiğimiz sene Kuveyt'te özel bir yemeğe katılmış, ülkenin 80 zengin kadınıyla beraber yemek yemişti. Özçivit'in bu etkinliği çok rağbet görünce 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bu kez Katar'da 80 zengin kadını ile birlikte yemek yemişti.