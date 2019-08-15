Çağatay Ulusoy yeni imajıyla tepki topladı! Bakın artık kime benziyor
Son olarak Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız'daki başarısıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, imajını değiştirdi. Sosyal medyaya yüklediği fotoğraf ile takipçilerini ikiye böldü.
Hakan Muhafız dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer yeni imajı ile gündeme geldi. İmaj değiştiren genç oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'da yeni halini paylaştı. Bazı takipçileri çok yakıştığını söylerken bazıları hiç yakıştırmadığını dile getirdi.
Saçlarını kazıtarak imaj tazeleyen Çağatay Ulusoy'u ünlü rapçi Ben Fero'ya benzetenler de oldu. Instagram hesabından saçlarını kazıttığını duyuran Ulusoy'un takipçileri kısa süreli bir şokun ardından Ulusoy'u yprum yağmuruna tuttular.
İmajı ile herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncunun yeni halini beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu. Ulusoy'a takipçileri, ''Kellik bile yakışıyor, adamın her hali yakışıklı yemin ederim'' gibi yorumlar yapılsa da beğenmeyenlerin sayısı daha fazla olunca Twitter'da TT ( en çok konuşulanlar) listesinin başına oturdu.
Ulusoy'un yeni halini beğenmeyen takipçileri, ''Olmamış, ne yaptın kendine Çağatay!'' gibi yorumlar yaparak yeni imajının sebebini sorguladı.