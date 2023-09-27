Çağatay Ulusoy yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Kıvırcık saçlarına beğeni yağdı
Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden olan Çağatay Ulusoy yeni imajıyla gündeme bomba gibi düştü.
Medcezir, Adını Feriha Koydum, İçerde gibi televizyon ekranlarının bir dönem reyting rekorları kıran dizilerinde oynayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy imaj değiştirdi.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Terzi dizisinde Peyami karakterini canlandıran ünlü oyuncu dizi ile uzun süre gündemlerden düşmemişti.
Dizide birlikte rol aldığı kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkiye başlamış ve kısa bir süre sonra ilişkilerini sonlandırmıştı.
Üst üste dizi ve film projelerinde yer alan ve yoğun tempoda çalışan yakışıklı oyuncu sevgilisinden ayrıldıktan sonra imajını değiştirdi.