Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Değişimiyle şoke eden Çağatay Ulusoy, sevgilisi Suygu Sarışın ile el ele poz vererek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Son zamanlarda adından aldığı kilolar ve yeni imajıyla bahsettiren Çağatay Ulusoy'un uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Duygu Sarışın ile ayrıldığı yönünde çıkan iddialar asılsız çıktı. Bir dönem bir küs bir barışık sürdürdükleri aşkları sonunda rayına oturdu.
Ayrıldıkları iddia edilen Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çifti, geçtiğimiz günlerde Gökhan Tiryaki-Begüm Bağca çiftinin düğün törenine katılmıştı. İkilinin birlikte yer aldıkları kare, sosyal medyada paylaşıldı. Çift, böylelikle 'ayrılık' iddialarını yalanlamış oldu.
Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlendikten sonra Medcezir ile şöhretini pekiştiren ve ardından İçerde ve Hakan Muhafız gibi yapımlarla boy gösteren Ulusoy'un, son görüntüsü ise hayranlarını şaşırttı.
Çağatay Ulusoy'un yeni filmi için kilo aldığı görüldü. Sakallarıyla da dikkat çeken Ulusoy'un son görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.