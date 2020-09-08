Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Son zamanlarda adından aldığı kilolar ve yeni imajıyla bahsettiren Çağatay Ulusoy'un uzun bir süredir beraber olduğu sevgilisi Duygu Sarışın ile ayrıldığı yönünde çıkan iddialar asılsız çıktı. Bir dönem bir küs bir barışık sürdürdükleri aşkları sonunda rayına oturdu.