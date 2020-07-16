Çağatay Ulusoy TRT dizisi Barbaros'tan vazgeçti yeni dizi projesi belli oldu

Ulusoy'un bir süredir ‘Şeref Sözü’ adlı dizi için yapımcılarla görüşmeler halinde olduğu ve anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Yönetmenlik koltuğuna Cevdet Mercan’ın oturduğu dizi Show TV’de yayınlanacak. Dizinin cast çalışmaları devam ederken Ulusoy, set başlayana kadar tatil yapma kararı aldı.