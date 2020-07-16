Çağatay Ulusoy TRT dizisi Barbaros'tan vazgeçti yeni dizi projesi belli oldu
TRT'de yayımlanacak olan Barbaros dizisi için kilo alan ama dizi projesi iptal olan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi 'Şeref Sözü' için anlaştı.
Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemden düşmeyen Çağatay Ulusoy'un TRT'de yayımlanacak olan Barbaros dizisi iptal olmuştu. 'Barbaros' dizisinde Oruç Reis karakterini canlandıracağı için aldığı kilolarla ortada kalan Ulusoy, yeni dizi projesi için el sıkıştı.
Ulusoy'un bir süredir ‘Şeref Sözü’ adlı dizi için yapımcılarla görüşmeler halinde olduğu ve anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Yönetmenlik koltuğuna Cevdet Mercan’ın oturduğu dizi Show TV’de yayınlanacak. Dizinin cast çalışmaları devam ederken Ulusoy, set başlayana kadar tatil yapma kararı aldı.
tv100'ün haberine göre, Çağatay Ulusoy ayrıca Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasında yer alacak.
Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.