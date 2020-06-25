Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'ı öpücüklere boğdu! Yeni imajıyla şok etti

Magazinburda'nın haberine göre, Çağatay Ulusoy, bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü. Ulusoy ve Sarışın, balık tutmak için teknenin ön tarafına geçtikleri sırada kısa bir gerginlik yaşadılar.