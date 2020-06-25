Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'ı öpücüklere boğdu! Yeni imajıyla şok etti
Yeni dizisi Barbaros için hazırlık yapan oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın ile beraber tatile gittiler. Ulusoy'un son hali ise herkesi şaşırttı.
Zaman zaman haklarında ayrıldıkları yönünde haberler çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, karantina yasaklarının kalkmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldılar. Çiftin, teknede aşk tazeledikleri görüntüler ise olay oldu.
Magazinburda'nın haberine göre, Çağatay Ulusoy, bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü. Ulusoy ve Sarışın, balık tutmak için teknenin ön tarafına geçtikleri sırada kısa bir gerginlik yaşadılar.
Bota binen Ulusoy, dümeni Duygu Sarışın’a teslim etti. Sarışın gaz pedalına aniden yüklenince sinirlenen Ulusoy, “Ne yapıyorsun? Balıklar kaçtı” diyerek, tepki gösterdi.
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın olta başına geçip balık tuttu keyifli anlar geçirdi. Teknelerinde bol bol güzel vakit geçiren çiftin dostlarıyla iskambil oynadığı ve birbirleriyle şakalaştığı görüldü.