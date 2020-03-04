Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya teklifini Cem Yılmaz nedeniyle reddetti
Bir dönem şimdilerde Cem Yılmaz ile birlikte olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, milyonluk teklifi reddetti. Ulusoy'un reddetme nedeni ise Cem Yılmaz oldu.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile rol alan ve dizi aşkını gerçek hayata taşıyarak aşk yaşamaya başlayan Çağatay Ulusoy, Sarıkaya'ya resti çekti. Dünyaca ünlü bir dizi, film platformundan gelen teklifi Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle reddetti.
Çağatay Ulusoy'a teklif götüren dijital platform, Serenay Sarıkaya ile beraber rol almalarını istedi. İddialara göre, Ulusoy eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile beraber rol almayı kesin bir dille reddetti.
Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya’nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara ''Hayır'' yanıtı verdi.
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Çağatay Ulusoy, bir daha Serenay Sarıkaya ile beraber rol almama konusunda kararlı.