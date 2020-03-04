Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya teklifini Cem Yılmaz nedeniyle reddetti

Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile rol alan ve dizi aşkını gerçek hayata taşıyarak aşk yaşamaya başlayan Çağatay Ulusoy, Sarıkaya'ya resti çekti. Dünyaca ünlü bir dizi, film platformundan gelen teklifi Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle reddetti.