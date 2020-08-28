Çağatay Ulusoy kilolu halinden kurtulmaya çalışıyor paylaşımı olay oldu
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy'un son Instagram paylaşımı olay oldu.
Yaz boyunca dizi anlaşmaları ve ardından gelen iptal edilen projeleri derken gündeme kilolarıyla bomba gibi düşen Çağatay Ulusoy, son halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Hakan Muhafız dizisinin haricinde televizyon ekranlarında hayranlarının göremediği başarılı oyuncu kilo aldığı haberleriyle uzun süre konuşuldu. Çağatay Ulusoy, şimdilerde kilolarını hızlıca vererek eski haline dönmeye çalışıyor.
Çağatay Ulusoy aldığı kiloları kısa zamanda vermeyi başarırken aynı zamanda en büyük keyfi balık tutmaktan da geri kalmadı. Ulusoy'un son hali ve sakalları yine hayranları arasında tartışma konusu oldu.
Ulusoy'un hayranları, "Biz artık eski Çağatay'ı görmek istiyoruz" şeklinde çok sayıda yorumda bulunurken bazı hayranları ise bu halini beğendi.