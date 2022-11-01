Çağatay Ulusoy jigolo oluyor! Yeni projesinde...
32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital platformda yayınlanacak olan yeni bir diziye hazırlanıyor. Ulusoy, Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde 'jigolo' karakterine hayat verecek. Sevilen oyuncu bu zamana kadar görülmemiş bir karakterle ekran karşısına çıkacak.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu zamana kadar hiç görmediğimiz bir karakterlere karşımıza çıkacak. Yakışıklı oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan 'Centilmen' dizisine hazırlanıyor.
Ulusoy, 'Terzi' dizisinin çekimlerini tamamladıktan hemen sonra 'Centilmen' için kamera karşısına geçiyor. Projeyi Deniz Madanoğlu’nun yazdığı ve Onur Bilgetay'ın yöneteceği bildirildi.
Son zamanlarda hep farklı karakterle ekrana gelen Ulusoy'un performansı çok beğeniliyor. Ulusoy, yeni dizisinde bir jigoloya hayat verecek. Dizinin cast çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun yine bir gerçek hayattan uyarlanan projesi ekranlara gelecek. Proje için Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşılmıştı. Ancak Tatlıtuğ, projeden çekilme kararı almıştı.