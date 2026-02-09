BIST 13.762
DOLAR 43,59
EURO 51,82
ALTIN 7.035,60

Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü

|
Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü

Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süre meslektaşı Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişkiyle anılmıştı.

Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü - Resim: 1

Ancak Kübra dizisi döneminde bu ilişkinin sona erdiği konuşulmuş, ardından Ulusoy'un dizideki partneri Aslıhan Malbora ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

14
Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü - Resim: 2

Bu dedikodular çok geçmeden gerçek çıktı. İkili, havalimanında tatil dönüşü birlikte görüntülenmişti.

Ardından Aslıhan Malbora'nın, doğum günü şerefine Çağatay Ulusoy'la birlikte gün batımında araba kullandıkları anlardan bir video paylaşması, ilişkilerini ilk kez sosyal medyaya taşıdıkları an olmuştu.

24
Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü - Resim: 3

10 aydır birlikte olan sevgililer geçenlerde de Bulgaristan'a tatile gitmişti.

34
Çağatay Ulusoy ilk kez yapacak! Tatil sonrası kız isteme töreninde görüldü - Resim: 4

Aşk ve yoğun iş temposu arasında Çağatay Ulusoy önceki gün yakın arkadaşı Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin'in kız isteme törenine katıldı. Ünlü oyuncunun şapka taktığı görüldü.

44