Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı 3 yıldır beraberlerdi

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, uzun bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyorlardı. Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerine dair son haber ikilinin sevenlerini üzdü. 3 yıldır beraber olan ünlü çift ayrıla kararı aldı.