Çağatay Ulusoy hobisi için kesenin ağzını açtı şimdi keyfini sürüyor
Yeşilçam dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy, şimdilerde sevgilisi Duygu Sarışın'la beraber tatildi. Ulusoy, tatili keyifli hale getirmek içinse bir hayli para harcadı.
Blu TV'de yayımlanan Yeşilçam dizisinde Selin Şekerci ile beraber başrol oynayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde sevgilisini de yanına aldı tatile çıktı. Sıklıkla tatillerinde balık tutmayı tercih eden Ulusoy, tatili bu kez kendisi için daha keyifli hale getirmek için paraya kıydı.
Balık tutkusu ağır basan oyuncunun, 100 bin dolar ödeyerek özel üretim bir tekne yaptırdığı öğrenildi. Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'la Datça'da yeni teknesinin keyfini çıkarıyor.
Çağatay Ulusoy'un eski teknesini 235 bin euroya satıp 841 bin TL değerinde özel yapım tekne aldı. Oyuncunun iki kişilik oyuncağında, balık tutmak için özel oltalar ve mekanizmalarının bulunduğu öğrenildi.
Balık tutmayı ve dalmayı çok seven başarılı oyuncu, dizi yorgunluğunu da denizde atıyor.