Çağatay Ulusoy hobisi için kesenin ağzını açtı şimdi keyfini sürüyor

Blu TV'de yayımlanan Yeşilçam dizisinde Selin Şekerci ile beraber başrol oynayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde sevgilisini de yanına aldı tatile çıktı. Sıklıkla tatillerinde balık tutmayı tercih eden Ulusoy, tatili bu kez kendisi için daha keyifli hale getirmek için paraya kıydı.