Çağatay Ulusoy evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyor. Çiftin hakkında birçok kez ayrıldıklarına dair dedikodular dönse de, bir dargın bir barışık ilişkilerine devam ediyorlar.