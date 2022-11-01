Çağatay Ulusoy evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süredir ‘’İçerde’’ dizisinde tanıştığı Duygu Sarışın ile birlikteydi. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çiftten yeni haber geldi. Çift, uzun süreli ilişkileriyle ilgili karar aldı.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyor. Çiftin hakkında birçok kez ayrıldıklarına dair dedikodular dönse de, bir dargın bir barışık ilişkilerine devam ediyorlar.
Yıllardır kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy'un uzun süredir sevgilisiyle yan yana görüntülenmemesi ayrılık iddialarını güçlendiriyordu.
İlişkilerini ekrandan uzak yaşamayı tercih eden çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın'la sonunda nikah masasına oturuyor.
Uskumruköy’de birlikte aynı evi paylaşan ikilinin, geçtiğimiz günlerde bir mobilya mağazasına gittikleri öğrenildi. Ulusoy ve Sarışın mobilya ve beyaz eşya bakmışlar.