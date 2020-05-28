Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın ayrıldı mı? Fotoğraflı bir yanıt geldi
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın'ın ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Duygu Sarışın, çıkan haberlere fotoğraflarla yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, bayramı beraber geçirerek adeta bir kez daha dostluklarını gösterip, düşman çatlattılar. Aylardır karantinada olan iki oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evleriydi.
Çağatay Ulusoy, ikilinin evine kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la gitti. Bayramdaki buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu.
Böylelikle Ulusoy ile Sarışın'ın ayrılığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı. Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle bu pozunu yayınlayarak da "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.
Duygu Sarışın Kimdir?
Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir. Babası eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.