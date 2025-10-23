Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor mu? Hastalığı ne, tedavi mi görüyor?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D ekranlarının her bölümüyle reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya'Da sergilediği oyunculuk performansıyla milyonlarca insanın gözdesi oldu. İzleyiciyi ekranlara bağlayan dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sağlık sorunları mı var? Sağlık sorunları dolayısıyla tedavi gördüğü için diziden ayrılmak zorunda mı kaldı? İşte detaylar...