Çağatay Ulusoy burnunu saklamaya çalıştı! Eliyle yüzünü kapattı
Önceki gece Yeniköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlencede olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, muhabirlere alkollü görüntü vermemek için arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Muhabirlere yakalandıklarını anlayan Ulusoy, aracını basın mensuplarının üzerine sürdürdü.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gece arkadaşlarıyla Yeniköy'de bir mekanda eğlenceye katıldı. Ulusoy, gece çıkışı alkollü görüntü vermemek için mekan çalışanları ile gazetecilere haber yollayarak, çekilmek istemediğini belirtti.
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"Arka kapıdan çıkış yaptı": Basın mensuplarından hayır yanıtını alan oyuncu Çağatay Ulusoy, çareyi mekana basın danışmanını çağırmakta buldu. Mekana gelen basın danışmanının gazetecilerden ricada bulunduğu sırada, Ulusoy ise kurnazlık yaparak arka kapıdan çıkış yaptı.
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Arka kapıda bekleyen gazetecilerin bir anda görüntü aldığını gören Ulusoy, aracını son sürat gazetecilerin üzerine sürdürdü.
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Ulusoy, patlayan flaşlar karşısında görüntülenmemek büyük çaba sarf etti.
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