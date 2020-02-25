Çağatay Ulusoy burnunu saklamaya çalıştı! Eliyle yüzünü kapattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gece arkadaşlarıyla Yeniköy'de bir mekanda eğlenceye katıldı. Ulusoy, gece çıkışı alkollü görüntü vermemek için mekan çalışanları ile gazetecilere haber yollayarak, çekilmek istemediğini belirtti.