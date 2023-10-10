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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 'Gaddar' dizisiyle yaptığı anlaşmayla Kıvanç Tatlıtuğ'u geçerek, Türkiye’nin en pahalı oyuncusu oldu.

Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Gaddar' dizisi için hazırlık yapıyor. 

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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Ay Yapım dizisinde Levent rolünü canlandıracak olan oyuncu, bölüm başına alacağı ücretle rekor kırdı.

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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza atan Ulusoy bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret alacak.

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Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle rekor kırdı! Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı

Böylece Çağatay Ulusoy, 'Aile' dizisiyle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ’u aldığı ücrette geçmiş oldu.

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