Çağatay Ulusoy Abu Dabi’de 'Yılın Televizyon Yıldızı' seçildi listeye adını yazdırdı

Son olarak dijital dizi, film izleme platformu olan Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu, hatta bu başarısını Oratdoğu'da ödülle taçlandırdı.