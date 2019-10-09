Çağatay Ulusoy Abu Dabi’de 'Yılın Televizyon Yıldızı' seçildi listeye adını yazdırdı
Çağatay Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de ‘Yılın Televizyon Yıldızı’ seçildi.
Son olarak dijital dizi, film izleme platformu olan Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu, hatta bu başarısını Oratdoğu'da ödülle taçlandırdı.
Çağatay Ulusoy, önceki akşam Dubai'deki Louvre Abu Dhabi Müzesi'nde gerçekleşen GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni'nde 'Televizyon Starı' ödülünün sahibi oldu. Dünya çapındaki 12 kişinin ödüllendiği gecede gurur yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Bu, benim yurt dışındaki ilk ödülüm. Türk dizilerinin başarısı, 20 yıldır Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede herkesi etkisi altına aldı.''
''Türkiye ile Ortadoğu arasındaki bu ilişkinin parçası olmaktan memnunum. Başarı, paylaştıkça çoğalır. Bu ödülü de ailem ve dünya çapındaki hayranlarımla paylaşmaktan gurur duyarım."