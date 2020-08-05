Çağatay Ulusoy 5 yıllık aranın ardından geri dönüyor çekimler başladı

5 sene önce Delibal filminde oynayan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda aldığı kilolarla ve sürekli olarak iptal olan projelerle gündeme geliyordu ki sevindirici haber geldi. Barbaros dizisindeki rolünü Engin Altan Düzyatan'a bırakan Çağatay Ulusoy, dün Mücadele Çıkmazı filmi için sete çıktı.