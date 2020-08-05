Çağatay Ulusoy 5 yıllık aranın ardından geri dönüyor çekimler başladı
Son zamanlarda sürekli olarak yeni projeleri iptal olan Çağatay Ulusoy, sonunda sete çıktı ve yeni projesi kesinleşmiş oldu.
5 sene önce Delibal filminde oynayan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda aldığı kilolarla ve sürekli olarak iptal olan projelerle gündeme geliyordu ki sevindirici haber geldi. Barbaros dizisindeki rolünü Engin Altan Düzyatan'a bırakan Çağatay Ulusoy, dün Mücadele Çıkmazı filmi için sete çıktı.
Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri başladı. Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor.
Hakan: Muhafız ile dünya çapında bir projede yer alarak son yıllara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, son olarak 2015 yılında yayınlanan Delibal filmiyle beyazperdede boy göstermişti.
Geçen bu arada dizilerde izlediğimiz Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol alacak.