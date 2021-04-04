Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler
İSPANYA ligi La Liga'nın 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.
Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.
Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.
Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.