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Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

İSPANYA ligi La Liga'nın 29. haftasında oynanan Cadiz-Valencia maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu Mouctar Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu Juan Torres Ruiz'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

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Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

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Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine Hugo Guillamon oyuna girdi.

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Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'ye ırkçılık! Sahadan çekildiler

Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

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