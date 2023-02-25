Çadır verin köye dönelim! Adıyaman'da depremde bir köyde aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti!

Köyde toplam 16 kişinin öldüğü depremde 14 akrabasını kaybeden Mahmut Karaman, "Depremin şiddeti ile uyandığımızda kendimizi zar zor dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda köyümüzdeki neredeyse tüm evler ya ağır hasarlı ya da yıkılmıştı. Amcaoğlum Mahmut Karaman'ın evinden sesler geliyordu. Şiddetli bir kar yağışı vardı. O anda kendi imkanlarımızla ellerimizle tırnaklarımızla enkazın altında yaralıları çıkarmaya çalıştık. 13 kişinin yaşadığı evde 8 kişiyi canlı çıkardık, 5 kişiyi vefat etmişti" dedi.