Cadılar Bayramı'nı kutlayan Ebru Şancı kızlarına ruj sürdü tepkiler çığ gibi!
Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Cadılar Bayramı partisi düzenleyen isimlerden biri de futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ydı. Şancı, Cadılar Bayramı kostümü giydirdiği 6 yaşındaki kızlarına bir de ruj sürünce takipçileri tarafından yoğun eleştiri aldı.
Galatasaray’dan sonra Eyüpspor’da forma giyen Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı Öztürk, geçtiğimiz günlerde ikiz kızları Ceylin ve Mila için temalı bir doğum günü partisi yapmıştı.
Gösterişli doğum günü partisi için çok masraf yaptığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirileri almaktan kaçamayan Şancı bu kez de kızlarına Cadılar Bayramı partisi düzenlendi.
Ebru Şancı, henüz 6 yaşında olan kızlarının ruj sürmesine izin verdiği için eleştirilerin hedefi oldu.
Ebru Şancı'nın paylaştığı karelere takipçilerinden aldığı yorumlar şöyle: ''Her şey güzel de ruj abartı olmuş'', ''Keşke doğal olsalardı''