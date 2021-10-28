Cadılar Bayramı'nda ilginç görüntüler ABD'nin bu ilçesini zombiler iskeletler süsledi

Her yıl ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor. Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinde Cadılar Bayramı yürüyüşü, kostüm partileri ve farklı etkinlikler düzenleniyor. ABD'de kültürünün bir parçası olan Cadılar Bayramı, popüler kültürün etkisiyle ülkemizde gençler tarafından kutlanıyor.