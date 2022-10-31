Cadılar Bayramı paylaşımları olay oldu! Dünyaca ünlü isimler kostümleri ile birbirleriyle böyle yarıştılar
Her yıl farklı kostümler giyerek ve çeşitli etkinliklerle 31 Ekim'de dünya çapında kutlanan Cadılar Bayramı'na (Halloween) bugün sona eriyor. Hâl böyle olunca her yıl Cadılar Bayramı için çeşit çeşit kostümler ortaya çıkıyor. İnsanların çılgın kostümler giyerek parti yaptığı Cadılar Bayramı'na dünyaca ünlü isimlerin bu yıl tercih ettikleri kostümler ise sosyal medyaya damga vurdu.
Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar "hayalet savuşturma" törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı.
Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...
Kendall Jenner
Vanessa Hudgens