C vitamini hangi besinlerde bulunur faydaları neler?

C vitamini, vücutta depolanamaz ve her gün gereksinim kadar vitaminin günlük olarak vücuda alınması gerekir. Bu durum da C vitamini eksikliğinin yaygın görülmesinde etkili olan faktörlerden bir tanesidir. Günlük gereksinimin üzerinde alınan vitamin ise idrar ve ter ile birlikte vücuttan atılır. Yetersizliği halinde kansızlık, diş eti kanamaları, ciltte lekeler (peteşi) ve morluklar, sık olarak hastalanma ve yaraların geç iyileşmesi gibi olumsuzluklar görülür. C vitamini eksikliğinin uzun süre devam etmesi halinde ise skorbüt adı verilen kolay kanama, ciltte morarma, eklem ve kaslarda ağrılarla kendini gösteren bir hastalık gelişir. Bu hastalık genellikle bir ay gibi uzun bir süre boyunca günlük 10 mg ve altında C vitamini alınması ile gelişen ileri derece yetersizlik sonucunda ortaya çıkar.