C vitamini hangi besinlerde bulunur faydaları neler?
Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitamini, özellikle roka, maydanoz, marul gibi yeşilliklerde bolca bulunuyor. İşte C vitamininden zengin o besinler...
C vitamini nedir?
Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Suda çözünen vitamin türleri arasında yer alan askorbik asit vücut tarafından üretilemediğinden gereksinimin tamamı besinlerden alınmalıdır. Besinlerle birlikte günlük olarak vücuda alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır.
C vitamini, vücutta depolanamaz ve her gün gereksinim kadar vitaminin günlük olarak vücuda alınması gerekir. Bu durum da C vitamini eksikliğinin yaygın görülmesinde etkili olan faktörlerden bir tanesidir. Günlük gereksinimin üzerinde alınan vitamin ise idrar ve ter ile birlikte vücuttan atılır. Yetersizliği halinde kansızlık, diş eti kanamaları, ciltte lekeler (peteşi) ve morluklar, sık olarak hastalanma ve yaraların geç iyileşmesi gibi olumsuzluklar görülür. C vitamini eksikliğinin uzun süre devam etmesi halinde ise skorbüt adı verilen kolay kanama, ciltte morarma, eklem ve kaslarda ağrılarla kendini gösteren bir hastalık gelişir. Bu hastalık genellikle bir ay gibi uzun bir süre boyunca günlük 10 mg ve altında C vitamini alınması ile gelişen ileri derece yetersizlik sonucunda ortaya çıkar.
C vitamininin faydaları nelerdir?
C vitamini faydaları saymakla bitmeyen oldukça önemli bir besin ögesidir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kollajen sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Bunların haricinde de insan vücudundaki pek çok biyolojik fonksiyonun yerine getirilmesine katkı sağlayan C vitamini, antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. İşte C vitamini içeren besinler...
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas gibi meyveler
C vitamininin esas kaynağı taze meyve ve sebzelerdir. C vitamini meyveler ve taze sebzelerden alınırken bundan en iyi oranda faydalanabilmek adına meyveler mümkün olduğunca kabuklu olarak tüketmek gerekiyor.