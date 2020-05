C vitamini eksikliği nasıl anlaşılır belirtileri neler?

Diyetinizde kalıcı C vitamini eksikliği, iskorbüt adı verilen bir duruma yol açabilir. İskorbüt belirtileri arasında kolay morarma, kolay kanama, eklem ve kas ağrıları sayılabilir. C vitamini eksikliği C vitamini takviyeleri ve C vitamini açısından zengin bir diyet ile tedavi edilebilir.