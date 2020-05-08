C vitamini eksikliği nasıl anlaşılır belirtileri neler?

C vitamini nedir?

Vitaminler, sağlığı korumak için vücut tarafından az miktarda ihtiyaç duyulan bir grup maddedir. Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudu tarafından yapılamaz ve bu nedenle diyetinizin önemli bir bileşenidir. C vitamini, vücuttaki çeşitli dokuların sağlığı ve onarımı için gerekli olan kolajen adı verilen bir madde yapmak için gereklidir.