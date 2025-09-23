BYD YANGWANG U9 Xtreme dünyanın en hızlı seri üretim otomobili oldu

Bu yenilikler arasında 800V yerine 1200V ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisi, 30C deşarj oranına sahip lityum demir fosfat Blade Batarya, her biri 30.000 devir/dakikaya ulaşabilen dört ultra yüksek hızlı motorla birlikte toplamda 3000 PS'nin üzerinde güç üretimi, pist performansına uygun yüksek tutuşlu lastikler (semi-slick) ve pist sürüşünün artan stresleriyle başa çıkmak için özel olarak ayarlanmış DiSus-X süspansiyon sistemi yer alıyor.