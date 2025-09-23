BYD YANGWANG U9 Xtreme dünyanın en hızlı seri üretim otomobili oldu
TBYD'den yapılan açıklamaya göre, lüks segment markası YANGWANG’ın en yeni hiper otomobili U9 Xtreme, Almanya'daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde yeni bir dünya rekoruna imza attı.
YANGWANG U9 Track Edition versiyonuyla elektrikli araçlarda elde ettiği saatte 472,41 kilometre mevcut hız rekorunun yanı sıra, dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin yaptığı saatte 490,48 kilometre hızın da üzerine çıkan YANGWANG U9X, 14 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen testte saatte 496,22 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı.
Başlangıçta U9 Track/Special Edition adıyla bilinen ve üretim versiyonunda YANGWANG U9 Xtreme (U9X) olarak adlandırılan model, Çin'de satışta olan U9'un teknik altyapısını temel alıyor ancak bir dizi kritik yenilikle zirveye taşınıyor.
Bu yenilikler arasında 800V yerine 1200V ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisi, 30C deşarj oranına sahip lityum demir fosfat Blade Batarya, her biri 30.000 devir/dakikaya ulaşabilen dört ultra yüksek hızlı motorla birlikte toplamda 3000 PS'nin üzerinde güç üretimi, pist performansına uygun yüksek tutuşlu lastikler (semi-slick) ve pist sürüşünün artan stresleriyle başa çıkmak için özel olarak ayarlanmış DiSus-X süspansiyon sistemi yer alıyor.
YANGWANG U9X, en fazla 30 adetle sınırlı üretim serisiyle kullanıcılara sunuluyor. Modelin adındaki “Xtreme” ifadesi, sınırları zorlayan yapısını temsil ederken, “X” harfi keşfi simgeliyor. Bu kavramlar, markanın yenilikçilik ve keşif odaklı yaklaşımıyla örtüşüyor.