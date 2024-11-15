BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelini tanıttı

Ergun, BYD'nin üretim hızının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "BYD ilk bir milyon aracını tam 13 yılda, daha sonraki iki milyonluk yani üç milyona ulaşırken ilave iki milyon aracı 18 ayda üretmiş. Sonra iki milyon daha üretmiş, onu da aşağı çekmiş 9 ay. Sonraki iki milyonlar da hep düşe düşe gelmiş ve ilk bir milyonla baktığımız zaman inanılmaz bir hız. En son 9 milyona ulaşırken de ilave iki milyonu tam 6 ay içinde üretti." diye konuştu.