BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelini tanıttı
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına kasım sonunda başlayacaklarını belirterek, "Kasım'ın son haftasında araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." dedi.
BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelin tanıtımına ilişkin İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.
BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, burada yaptığı konuşmada, toplantının BYD'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini kaydederek, BYD'nin çok ciddi insan kaynağına, bilgi birikimine sahip olan ve inovasyonu hayatının her birine yaymak için çok ciddi çalışmalar yapan, dünyanın çok çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren bir firma olduğunu anlattı.
BYD'nin AR-GE çalışmalarında oldukça ileri olduğunu dile getiren Ergun, çok sayıda patent başvurularının olduğunu söyledi.
Ergun, BYD'nin üretim hızının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "BYD ilk bir milyon aracını tam 13 yılda, daha sonraki iki milyonluk yani üç milyona ulaşırken ilave iki milyon aracı 18 ayda üretmiş. Sonra iki milyon daha üretmiş, onu da aşağı çekmiş 9 ay. Sonraki iki milyonlar da hep düşe düşe gelmiş ve ilk bir milyonla baktığımız zaman inanılmaz bir hız. En son 9 milyona ulaşırken de ilave iki milyonu tam 6 ay içinde üretti." diye konuştu.